En un primer momento, los medios brasileños explicaron que el asesinato de Daniel Correa, futbolista profesional, había sido por celos de Brittes al encontrar a su pareja con el deportista.

Sin embargo, el homicida salió a defenderse, y a pesar que confesó el crimen, explicó que fue por evitar una violación.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, Brittes, primero, publicó un video en redes sociales explicando lo sucedido y, luego, dio una entrevista a una periodista de Rede Globo, de Brasil.

“Cuando abrí la puerta, estaba encima de mi esposa mientras ella pedía auxilio. Lo que hice fue lo que haría cualquier hombre, porque la mujer que estaba allí no era mi esposa. Eran todas las mujeres de Brasil. Podía ser su hija, su hermana, su madre, su esposa. En ese momento era mi esposa, Cris, con la que llevo casado 20 años. La mujer a la que he dedicado mi vida, que siempre me amó y respetó”, se le escucha decir en el video casero.

Luego, en el dialogó con la comunicadora, Brittes indicó: “Escuché gritos de socorro, cuando llegué al cuarto quise abrir la puerta, pero estaba cerrada. Derrumbé la puerta de mi cuarto y cuando abro, él (Correa) estaba encima de mi esposa y ella gritando y pidiendo socorro. En ese momento en que vi eso, perdí el control”.

El asesino negó la versión de los medios, la cual dice hubo un amorío entre su esposa, Cristina Brittes, y Daniel, futbolista de Sao Paulo: “Los medios han dicho muchas cosas. Mi esposa nunca tuvo nada con Daniel, mucho menos mi hija. Siempre hay rumores pero la verdad aparecerá”.

El cuerpo sin vida de Daniel Correa fue hallado con la cabeza casi colgando y sus genitales en la mano.