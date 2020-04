green

Serpa señaló en La W Radio que las finanzas de los clubes más importantes del país se verán afectadas si después de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus el campeonato local se reanuda a puerta cerrada, pues dijo que los ingresos que reciben se dividen así: “30 o 35 % viene de taquillas; otro 30 %, de patrocinios; y el 30 % restante, de derechos de televisión”.

Y agregó que debido a la crisis económica, no se manejarán jugosas cifras en el mercado de futbolistas: “También vivimos de la venta de jugadores, lo que se va a acabar”.

Luego de esta exposición, arremetió contra las escuadras más modestas del país: “Ahora los equipos grandes vamos a poner a vivir a los otros 20, no los llamemos chicos porque se ofenden, con la compra de sus jugadores”.

Además, el dirigente señaló que los conjuntos pequeños no se verán afectados con la falta de público en las tribunas, como lo planteó el Gobierno Nacional.

“Hay equipos a los que no les afecta eso porque no tienen afición, entonces no pierden nada al jugar con el estadio vacío; nosotros, sí”, concluyó.