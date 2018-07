“Mi forma está mejorando, estoy muy orgulloso de repetir victoria. Fue una final agitado, pero en el Tour así son todos los días”, indicó inicialmente el rematador holandés de 25 años de edad.

“Nunca me dejó empujar; me robaron”: Greipel tras sanción por forcejeo con Gaviria

Al final, el colombiano Fernando Gaviria y el alemán André Greipel, quienes escoltaron a Groenewegem en la línea de meta, fueron castigados por los jueces debido a los empujones que se propinaron y quedaron clasificados en el último lugar de la fracción.

En video, la definición de la etapa:

🔎 What a tough sprint today! Enjoy how @GroenewegenD made his way to the stage win!

🔎 Quel sprint serré ! Appréciez comment @GroenewegenD s'est faufilé vers la victoire !#TDF2018 pic.twitter.com/BUwK1avZxM

— Le Tour de France (@LeTour) July 14, 2018