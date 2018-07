André Greipel tuvo varios roces con el colombiano Fernando Gaviria en el remate de la jornada, la cual fue ganada al embalaje por el holandés Dylan Groenewegen. Ambos arribaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, pero el forcejeo hizo que los comisarios los sancionaran dejándolos en la última casilla.

Al respecto, Greipel trinó en desacuerdo con esta medida: “Nada más que decir sobre la decisión de los jueces, cuando haces tu esprint, mantienes tu línea. No tengo ojos en la espalda no me voy a dejar empujar en el camino por nadie”.

nothing more to say about that decision of the jury-when you do your sprint you keep a line-I have no eyes in my back and I don’t let myself get pushed out of the way from nobody-hard to accept to get already robbed for the stage win and now the commissaries even take away 2nd???

