green

Carlos Darwin Quintero definió con pierna derecha, por encima de la barrera y hacia el palo izquierdo del arquero, que se quedó quieto mientras la pelota entraba a la portería.

Su anotación, la primera en el certamen, se presentó en el minuto 17 del primer tiempo; sin embargo, no sirvió de mucho porque en el minuto 91 llegó la igualdad para el Galaxy de pena máxima.

El resultado dejó eliminado al equipo de Quintero –conocido popularmente como ‘el Científico–, pues estaba obligado a ganar para avanzar a la ronda de octavos de final.

La MLS, que se está disputando en la ciudad de Orlando, le dio fin de esta manera a la fase de grupos; ahora, el sistema será de eliminación directa a partido único.

Octavos de final

Sábado 25 de julio

Philadelphia Union vs. New England Revolution

Orlando City vs. Montreal Impact

Domingo 26 de Julio

Sporting Kansas vs. Vancouver Whitecaps

Toronto FC vs. New York City FC

Lunes 27 de Julio

San José Earthquakes vs. Real Salt Lake

Seattle Sounders vs. Los Angeles FC

Martes 28 de Julio

Columbus Crew vs. Minnesota United

Portland Timbers vs. FC Cincinati

En video, el golazo de Carlos Darwin Quintero: