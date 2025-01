Gustavo Puerta se consolidó en Europa, cambiando de camiseta y de liga. Tras su salida del Bayer Leverkusen, de Alemania, donde no contó con muchos minutos, se fue a la Championship, la Segunda División de Inglaterra, donde con el Hull City encontró su lugar y el tiempo de juego que necesitaba.

El joven y habilidoso mediocampista de nuestro país fue titular este domingo en el partido de la tercera ronda de la FA Cup, la copa más antigua del mundo, y fue clave con un gol.

Al minuto 80 Gustavo Puerta acompañó una jugada de ataque y tras el remate de un compañero que pegó en el palo, el balón le quedó servida con el arco de frente, para rematar y poner el 1-1 parcial, que afortunadamente llevó al Hull City al tiempo extra en dicho compromiso.

Gustavo Puerta squeezes the ball into the net 🤏@HullCity #EmiratesFACup pic.twitter.com/H2WPDv4dfe

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025