En entrevista con Pulzo, la relatora mexicana Georgina Ruiz Sandoval expresó que aunque el esloveno Primoz Roglic se mostró casi que insuperable en la antesala del Tour de Francia [aunque se cayó en el Dauphiné], no tiene la mesa servida para llevarse el título.

“A Roglic lo veo tocado; creo que estuvo exuberante antes de tiempo y probablemente podría tener alguna fatiga en la tercera semana”, señaló la periodista, que por medidas de precaución con la pandemia del coronavirus, narrará desde su lugar de residencia en Estados Unidos.

Sin embargo, no lo sacó del podio final, en el que también puso al colombiano Egan Bernal, vigente dueño de la corona, y al holandés Tom Dumoulin, compañero de Roglic en el Jumbo-Visma:

“Los veo arriba a los 3; aunque para Egan será complejo llegar como campeón defensor porque se le multiplica la responsabilidad con su equipo [Ineos], con su país y con él mismo. Por otra parte, el Jumbo ha trabajado para tener la mejor nómina de su historia y aparte de Roglic, a Dumoulin lo veo muy bien”.

Pero no fue cerrada en su comentario, ya que le abrió campo a una eventual sorpresa por parte de corredores jóvenes como Sergio Andrés Higuita, colombiano del Education First, y el esloveno Tadej Pogacar, esloveno del Emirates: “Lo más probable es verlos moviendo la carrera, no como lo harán el Ineos y Jumbo, pero alguno podría estar en el podio”.

Aunque también reservó parte de sus fichas para Nairo Quintana: “Si hay una sorpresa, me gustaría que fuera otro colombiano. Le tengo fe a Nairo para estar en el podio”.

Finalmente, reconoció sentirse identificada con el público de Colombia y con sus ciclistas; además, animó a sus colegas que quieran ser narradoras a que lo hagan siempre y cuando tengan en cuenta que esta no es una actividad muy “glamurosa”, pues no hay tanta exposición ante las cámaras, lo que hace “sacrificar la imagen”; y les hizo un llamado a “no solo ser presentadoras o entrevistadoras”.