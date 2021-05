El belga Remco Evenepoel sufrió mucho durante toda la jornada y ya había sido distanciado una primera vez en el descenso del primero de los cuatro sectores de tierra (35 km en total en los últimos 70).

Dado el fuerte ritmo de Egan Bernal y su equipo, el joven prodigio se quedó definitivamente en el tercer tramo de ‘sterrato’ y puede dar gracias a su compañero portugués Joao Almeida de no haberse despedido definitivamente del podio.

“No ha sido el mejor día para mí. He sufrido mucho en el segundo y después en el tercer sector (de ‘sterratto’). Tenía la impresión de tener las piernas vacías. Por eso estaba en última posición (de pelotón). No he podido seguir el ritmo y desafortunadamente, perdí dos minutos”, admitió el joven belga, sin experiencia en grandes vueltas.