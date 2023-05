El ciclista portugués João Almeida (UAE Team Emirates) se impuso este martes en la jornada 16 del Giro de Italia, de 203 kilómetros entre Sabbio Chiese y Monte Bondone, donde el británico Geraint Thomas (Ineos) recuperó la maglia rosa de líder.

Por su parte, el colombiano Éiner Rubio (Movistar) continuó mostrando su gran estado físico y competitivo al arribar en el octavo lugar, a 1.16 del vencedor.

Tras un ataque a unos 4.5 kilómetros de la meta, Almeida y Thomas se fueron en solitario y el resto de favoritos al título, entre ellos el esloveno Primoz Roglic (Jumbo) no lograron seguirles el ritmo.

Finalmente, en un cerrado duelo, Almeida cruzó la meta en el primer lugar y escaló al segundo puesto de la clasificación general, a 18 segundos de Thomas. Roglic bajó al tercer puesto, a 29’’. Rubio escaló dos posiciones, es 12°, a 5.43, mientras que su compatriota Santiago Buitrago (Bahrain) es 14°, a 7.21.

Pese al abandono de su compañero Pavel Sivakov, Thomas, campeón del Tour de Francia en 2018, mostró fortaleza ante sus demás oponentes para recuperar el liderato, que estuvo en poder, por dos días, del francés Bruno Armirail (Groupama – FDJ).

João Almeida se convirtió en el tercer ciclista portugués que gana etapa en el Giro de Italia, tras Acácio Mora Da Silva (2 en 1985, 2 en 1986 y una en 1989) y Ruben Almeida (en 2020).

Este miércoles se recorrerán 197 kilómetros entre Pergine Valsugana y Caorle. Será un terreno plano, ideal para los velocistas.

