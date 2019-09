En declaraciones emitidas por la Federación Colombiana de Ciclismo, Gómez contó que iba en la parte delantera de la carrera con un selecto grupo de favoritos cuando se le salió un tubular de una rueda y que no llegó el carro neutral de asistencia, motivo por el que se desesperó.

“No había nada que hacer para solucionar el averío; el coche neutral fue el del problema, no apareció por ninguna parte. Por eso tuve que esperar el carro que la UCI nos designó y que estaba un poco atrás”, explicó inicialmente.

Acto seguido, explicó que su llanto se originó porque “en ese momento la adrenalina estaba al máximo”.

Luego, relató lo que pasó después del auxilio que le dio el vehículo acompañante asignado para Colombia: “Traté de dar todo de mí para descontarle tiempo al lote principal, pero no fue posible porque entre los rezagados nadie me ayudó”.

“Fue un esfuerzo demasiado grande, pero terminé con la frente en alto porque traté de hacer lo mejor por representar a Colombia y creo que lo hice muy bien dando mi 100 %. El dolor era tanto que no quería continuar, pero me acordé de quienes me apoyaron y logré terminar”, puntualizó.