Para nadie es un secreto que el mejor jugador de la actual edición de la Copa Libertadores ha sido Germán Ezequiel Cano, quien este miércoles se vistió de héroe y con un gol y una asistencia clasificó a Fluminense a la gran final del certamen.

Su gran momento en Brasil y su pasado por el fútbol colombiano hicieron que muchos aficionados pidieran su nombre en la lista de convocados de la Selección Colombia, la cual salió este jueves con miras a los partidos contra Uruguay y Ecuador.

Hace unos años, exactamente en 2019, el jugador de 35 años hizo público su deseo de vestir en algún momento la camiseta de la ‘Tricolor’, teniendo en cuenta que estaba muy cerca de nacionalizarse.

“Colombia me abrió las puertas en un difícil momento para mí y siempre voy a estar agradecido con este país. Esto lo digo con mucho respeto y con el respeto que se merece este país: me encantaría, por qué no, tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia. Para mí sería un orgullo muy grande que puedan contar conmigo porque me siento parte de esto”, dijo en su momento para el canal Win Sports.

"Me encantaría tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia. Me siento un colombiano más" Germán Cano.

En esa declaración, Cano mencionó que estaba dispuesto a competir con los demás futbolistas que estaban haciendo méritos para ser tenidos en cuenta.

“Me siento como un colombiano más. Con todo el respeto que todos los jugadores se merecen porque todos están peleando por un puesto en la Selección, para mí sería un honor representar esta camiseta porque este país me dio y me brindó muchísimas cosas”, agregó el atacante de Fluminense.

Por qué Germán Cano no puede jugar en la Selección Colombia

Hace unos meses, el propio jugador le dijo al programa ‘El alargue’, de Caracol Radio, que le faltó muy poco tiempo para nacionalizarse.

“Lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía. Estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años”, comentó en esa oportunidad.

De acuerdo con sus explicaciones, él estaba haciendo todos los trámites para poder conseguir la nacionalidad colombiana, pero no fue posible.

