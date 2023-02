En el 2010, una foto de Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic se viralizó por el mundo, y muchos años después, uno de los protagonistas salió a hablar sobre dicho mito deportivo.

Cuando las redes sociales estaban empezando a despegar, una fotografía de dos jugadores del Barcelona, en aquel tiempo, fueron fotografiados en un estacionamiento agarrados de la mano, y como si fuera poco, cara a cara. Aquella imagen generó un sinfín de comentarios en los fanáticos del balompié mundial, los cuales, denigraron a los protagonistas de dicho retrato, y al elenco al cual defendían en dicha época.

Acompañado de Ibai, un referente de las plataformas sociales, Piqué habló de dicho acontecimiento:

“En esa foto claramente estamos en el parqueadero del club, allí estaba mi carro y la prensa, me podría besar con Zlatan, pero no en el parqueadero de Barcelona, claramente la fotografía está sacada de contexto. Lo mejor de todo fue la reacción de Ibrahimovic, cuando salía con su coche de donde estábamos, bajó el vidrio de su carro y le dijo a un periodista que no era gay”.

No está de más mencionar que sus únicas declaraciones sobre esto no fueron las dadas recientemente, ya que en el 2015, el exmarido de Shakira manifestó:

“Acababa de publicar mi autobiografía y Zlatan se acercó para decir ‘bien hecho’. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento. Él estaba dentro del campo de entrenamiento, por lo que no pudo ser alguien de una revista de espectáculos. No me podía creer en lo que se convirtió todo eso. Pero tampoco puedo decir que esa reacción me sorprendió, estábamos por delante del Real Madrid, a pocos partidos del final de la Liga, por lo que la prensa podía saltar a la mínima para desestabilizarnos”.