Las imágenes muestran a Mike Tyson explicándole a Serena Williams cómo lanzar una combinación de golpes con los guantes puestos.

Luego, Tyson sujeta un sacó de boxeo al que Serena le pega con tanta fuerza que deja salir sonoros gemidos que demuestran la dureza del ejercicio.

La pieza audiovisual cuenta con varios millones de reproducciones en Twitter e Instagram.

En video, la intensa ejecución desde distintos ángulos:

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams 🥊 pic.twitter.com/pn8mrlCuOR

— Mike Tyson (@MikeTyson) December 19, 2019