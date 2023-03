Para cualquier deportista jugar un mundial de cualquier disciplina es todo un sueño. Sin embargo, para dos salonistas del Cesar este privilegio podría costarles una grave sanción que repercutiría en futuras participaciones en representación del departamento.

(Vea también: “Al son de Linda”: en España se rinden ante Caicedo por agónico gol con Real Madrid)

Se trata de las jugadoras Tania Contreras y Tania Díaz, pertenecientes a la Liga de Fútbol de Salón del Cesar, quienes integran la Selección Colombia de Clubes de fútbol de salón que disputa el Campeonato Mundial Femenino Mayores de Fútbol de Salón, que se desarrolla en la provincia de Misiones, Argentina.

Contreras y Díaz han sido piezas fundamentales de la ‘tricolor’ en la fase de grupos aportando dos y cinco goles, respectivamente, y jugarán la semifinal del torneo ante Argentina.

No obstante, la buena actuación de las vallenatas fue opacada por una circular que conoció EL PILÓN, en la cual la Federación Colombiana de Fútbol de Salón amenazó a los integrantes de dicho seleccionado con inhabilitarlas “para participar de las actividades o competiciones deportivas propias de la Federación”.

Lo anterior teniendo en cuenta que el certamen internacional donde actúan las deportistas del Cesar, junto al entrenador Willian Dan, también vallenato, no está avalado por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón ni por la Asociación Mundial de Fútbol de Salón -AMF-.

Según la circular informativa No. 003-2023, emitida por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y dirigida a los representantes de las ligas departamentales y clubes de fútbol de salón, con fecha del 28 de febrero de 2023, “los dirigentes, entrenadores, jugadores, árbitros y demás personas del componente deportivo de nuestro deporte, que participen en actividades o competiciones deportivas nacionales o internacionales no avaladas por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y la Asociación Mundial de Fútbol de Salón (AMF), quedarán inhabilitadas para participar de las actividades o competiciones deportivas propias de la Federación, esto dando cumplimiento a lo estipulado en el Código Disciplinario de la Federación”.

El comunicado está firmado por Cristóbal Estupiñán García, presidente de la federación que rige el microfútbol en Colombia.

Esta es la circular emitida por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón:

El conflicto entre la AMF y Fifusa



El conflicto que hoy tiene entre las cuerdas a dos deportistas de Valledupar tiene su origen en una vieja disputa entre la Asociación Mundial de Futsal (AMF) y la Federación Internacional de Futsal (FIFUSA).

Hasta hace 8 meses, la AMF era la única organización mundial que regulaba la práctica del fútbol de salón o futsal. Esta fue creada en 2002 y tiene su sede en Asunción (Paraguay).

Sin embargo, en 2022, delegados de 15 países, entre presenciales y virtuales, reconocieron y aprobaron la reactivación de FIFUSA “como nuevo organismo internacional donde se concentrará el desarrollo del fútbol de salón en el mundo”, según señala un comunicado de la recién creada entidad.

“La Federación Internacional de Fútbol de Salón, que se mantuvo activa jurídicamente en Brasil, ahora contará con el acompañamiento de los países afiliados por fuera de los lineamientos de la AMF”, señalaron en su momento.

Fifusa es, precisamente, la organizadora del Mundial que se realiza actualmente en Argentina. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol de Salón -que rige este deporte en el país- está afiliada a la AMF.

Qué dijo el técnico



En conversación Willian Dan Ariño, entrenador que se encuentra en territorio argentino como asistente técnico de la Selección Colombia, en diálogo con EL PILÓN, aseguró que en el torneo internacional ellos representan a sus clubes y no al país.

Además, Dan Ariño explicó que el seleccionado ‘tricolor’ que disputa el certamen micrero se denomina “Selección Colombia de Clubes” para diferenciarla de la que representa al país en otros mundiales de esta disciplina.

Ante la amenaza de la federación nacional, el entrenador vallenato dijo que ya su abogado tiene lista su defensa en caso de ser sancionado o inhabilitado.

(Lea también: La colombiana Isabella Echeverri se retiró del fútbol profesional a sus 28 años)

“Es una Selección Colombia de clubes, no se está usurpando lo que tiene que ver con la federación. Jurídicamente a nosotros no nos pueden impedir ejercer nuestra disciplina. El derecho al trabajo está por encima de cualquier institución. Estamos en representación de un país así haya una persona que no le guste que nosotros estemos acá”, dijo Dan.

Agregó que: “No podemos ser tan mezquinos. Es atemorizante, nos bajaron 4 deportistas con el comunicado. Una federación lo que debe hacer es dar la posibilidad de que el deporte crezca independientemente de las peleas que tengan ellos. No estamos incumpliendo las normas del futsalón, estamos practicando nuestra disciplina. Que haya problemas entre las asociaciones es muy diferente”.