View this post on Instagram

Fuera de un video de futbol, que increíble lo que hiciste #EduardBello 🤩👏🏻 (CDF querido, si tienes algo de respeto, no borres algo tan bonito como esto :) ) – – – – – – #eduardbello #clubdeportesantofagasta #antofagasta #viñadelmar #everton #chile #tocopilla #santiago#rancagua #iquique #antofagasta #matrimonio #amor #everton #futbolchileno #instalike #likeforlike #like4like #followforfollow #follow4follow #followme #colocolo #udechile #ucatolica #garymedel #eduardovargas #arturovidal