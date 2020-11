green

Aunque los actos póstumos para Diego Maradona han estado presentes en casi todos los partidos de fútbol de este fin de semana. Desde los juegos profesionales más importantes hasta algunos de menor categoría han recordado la muerte del ‘Pelusa’ a sus 60 años, situación por la que es investigado su médico.

Paula Dapena es una futbolista española del club Viajes Interrias FF. Este domingo, en un amistoso contra el Deportivo Abanca, se negó a rendir honores a Diego Maradona y durante los actos protocolarios se sentó en el césped y se dio vuelta.

Posteriormente, en declaraciones a Pontevedraviva.com, medio de la ciudad en la que nació, ella dio una explicación para hacer este gesto.

“Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y abusador y que si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía”, dijo sin vacilación.

Aunque en muchos países se ha homenajeado a Maradona por iniciativa de los equipos y jugadores, en España se emitió un comunicado de la Real Federación Española en la que indicaban la realización de un minuto de silencio. Al no cumplir con el mandato, no se sabe si habrá consecuencias de esa entidad.

“No se le pueden perdonar todas las atrocidades que ha cometido“, agregó Dapena al mencionado portal informativo, a la vez que resaltó que el técnico del equipo rival la felicitó por su actuar.

El hecho ha dado para todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras que algunos la felicitan por no traicionar sus ideales, los hinchas más recalcitrantes de Maradona la critican. Estos son algunos comentarios:

Tiene su minuto de gloria por lo tonta que es, pero mañana nadie la recordara. — Santiago Múnera (@SantiMunera) November 29, 2020

Chapó por esta mujer. Si se alabó la acción de jugadores tanto de fútbol americano, béisbol y baloncesto veo muy bien que si no está de acuerdo con este homenaje por los motivos que describe haya tomado esta decisión. Por mi un gran 👏. — Moisés Perera (@moisespm81) November 29, 2020

Respetable.. No lo comparto… Es su derecho… — Edgar Ramiro (@ramiro_gomezn) November 29, 2020

El homenaje a su apellido a su apellido es mejor que el de Leo a Diego 10-0 perdió la boluda — Gmg (@Gmg0219) November 29, 2020

Su propio apellido lo dice de pena — montes (@jammurillo97) November 29, 2020

Las acusaciones a las que hace referencia Paula Dapena

Dentro de una vida plagada de polémicas, a Diego Maradona le hicieron muchas acusaciones de diferente calibre.

Si bien nunca tuvo ninguna condena por violación, la última denuncia pública cercana a esta índole sucedió en 2017. Durante la Copa Confederaciones de Rusia, la periodista Ekaterina Nadolskaya señaló en palabras resaltadas por Infobae : “Maradona intentó meterse conmigo. No pude llamar a la policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo”.

Ese caso nunca se esclareció, pues ella aseguró que sí estuvo en la habitación de él, pero porque allí fue el lugar al que la citaron para poderlo entrevistar.

“Pedófilo” fue otra de las acusaciones de Dapena, pero sobre este hecho tampoco hay una sentencia que haya condenado a Maradona. No obstante, al argentino se le llamó así porque tenía investigaciones tras la publicación de unas fotos junto a 2 jóvenes que podrían ser menores de edad.

Además, un hombre argentino llamado Santiago Lara estuvo buscando que el ‘Pelusa’ lo reconociera como su hijo, pero esto no se logró. El caso llama la atención porque su madre dio a luz con menos de 18 años de edad.