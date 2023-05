Una nueva tragedia enluta al fútbol; esta vez ocurrió en una cancha de Irán cuando el jugador de 23 años, Amir Hossein Shirchi, integrante del equipo de fútbol Babolsar, falleció en el minuto siete del partido contra el Naftogaz Gachsaran por la segunda división del fútbol de ese país.

Los medios de ese país, que hicieron eco de la noticia, explicaron las posibles causas del paro cardíaco. “Es una emergencia médica que ocurre cuando el corazón deja de latir repentinamente. Le puede pasar a cualquiera, incluidos los atletas que están físicamente en forma y activos”, reseña el diario Tehran Times.

Another athlete dead.

Young and healthy Iranian soccer player #diedsuddenly of cardiac arrest mid-game

All attempts to revive him failed. pic.twitter.com/S8E7g6Yswm

— DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) May 1, 2023