La futbolista confirmó este viernes mediante un comunicado de prensa que demandó a Pornhub después de que un grupo de ciberdelincuentes en 2019 filtraron un video íntimo suyo en la página para adultos.

De acuerdo con Nicol, los archivos privados que tenía en su cuenta fueron robados y compartidos en Internet producto de que el almacenamiento en la nube fue pirateado. Asimismo, indicó que la plataforma no eliminó la grabación a tiempo, dejando expuesta su intimidad.

“Cuando aparecieron los videos en Pornhub, eso destruyó mi vida, mató mi personalidad y me quitó la felicidad. Me trajo casi dos años de vergüenza, depresión, ansiedad, pensamientos terribles, vergüenza pública y cicatrices”, precisó.

La joven, adicionalmente, manifestó en el documento que tuvo que dejar de jugar profesionalmente durante un año producto de las secuelas emocionales que le dejó este episodio.

Este viernes, por otro lado, cerca de 34 mujeres también demandaron a la página para adultos por beneficiarse, adrede, de imágenes que muestran violaciones y explotación sexual. Los abogados de las dementes acusan al sitio web de crear un mercado para la pornografía infantil.

My statement after yesterday's filing of a legal complaint against Mind Geek, the owner's of PornHub. pic.twitter.com/9J8xlZuuYX

— Leigh Nicol (@LeighNicol) June 18, 2021