El protagonista de la agresión contra la juez de línea Agustina Faundez fue Emiliano Doglioli, quien recibió 10 fechas de suspensión por lo que le dijo a la mujer.

“Cuando terminó el partido se nos acercó el Emiliano y nos empezó a decir de todo. Que éramos un desastre, su hermano nos decía cagones. Cuando al fin se iba, el defensor se da vuelta y me dice ‘anda a lavar los platos’, acompañando el gesto con la mano“, reveló la asistente en una entrevista citada por TyC Sports.

Sin embargo, el juez central del polémico partido también fue víctima de amenazas por parte del hermano de quien insultó a la asistente de línea, que casualmente es el entrenador del equipo. Por las amenazas al árbitro, el técnico fue sancionado con 15 partidos.

“A mí el técnico, que entró a patotear al vestuario, me apuntó con el dedo y me dijo ‘si te encuentro en la calle, te mato’. Estamos desamparados y hay que hacer las cosas como corresponde, incluso por protocolo. Por eso, si bien no temí por mi vida porque uno ya está curtido en esto, hicimos la denuncia en la Comisaría 17″, aseguró el árbitro.