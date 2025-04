El fútbol colombiano está de luto por la repentina muerte de Jorge Bolaño el pasado domingo, durante una reunión familiar en Cúcuta. Al exfutbolista le dio un paro cardíaco y falleció en un centro hospitalario, justo cuando Junior, equipo del que es ídolo, disputaba el encuentro de Liga conta Independiente Medellín (1-0).

A raíz del deceso del exvolante de Parma, Sampdoria, entre otros, varias personalidades se pronunciaron lamentando la noticia, entre ellos, periodistas como Juan Felipe Cadavid, Andrea Guerrero y Stiven Arce, quienes compartieron set en Win Sports en el programa ‘Saque largo’.

Justamente, Arce estuvo en el programa ‘Pulzo Deportes’ y allí recordó a Jorge Bolaño como un hombre “transparente”, “cariñoso”, con quien se podía debatir sin tomarse nada personal.

“Un ser humano ejemplar, maravilloso, que tuve la oportunidad de conocer y que la vida me dio el honor de trabajar con él en un programa de televisión y de compartir un poco más allá del set en otros momentos”, dijo.

Y añadió: “A Jorge lo voy a recordar como una persona absolutamente cariñosa, tenía una manera de ser especial y cálida, me parece que cualquier otro futbolista, con la trayectoria que tuvo, hubiera llegado a integrar ‘Saque largo’, con ínfulas de ‘yo soy el que estuvo en el Parma’, pero nunca fue así, nunca me miró por encima del hombro, jamás usó esa frase tan odiosa de que usted nunca jugó fútbol, y a pesar de que nos dimos durísimo conceptualmente conmigo nunca se enojó ni se tomó nada personal”.

De hecho, Arce comentó que nunca tuvo un malentendido con el samario, considerando a ‘Bolañito’ como un ser “transparente” y muy sincero.

“Me decía chiquitico y se quejaba mucho de que no lo dejaba hablar, que era cansón, intenso, pero nunca hubo un momento en el que yo hubiera dicho le saqué la piedra”, precisó.

Finalmente, Arce, afectado por la muerte de su amigo, le dedicó unas sentidas palabras a Jorge Bolaño y a su familia.

“Perdí a un amigo, a una persona con la que después del programa no tenía el contacto permanente, pero donde me lo encontraba era el abrazo más fuerte y sincero posible, porque qué tipo tan transparente. Lo voy a extrañar mucho, me ha pegado duro la noticia, le mando un abrazo a su familia y amigos porque uff, qué persona la que se ha ido, la que hemos perdido”, concluyó.