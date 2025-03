La doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de marzo dejó varios enredos internos por cuenta de los malos resultados y la poca paciencia que hay en algunos hinchas. Y es que, además de la Selección Colombia, hay otros equipos en crisis como es el caso de Chile.

El conjunto austral perdió 1-0 contra Paraguay y después empató sin goles ante Ecuador, provocando una dura oleada de críticas por parte de aficionados y líderes de opinión que exigen la salida inmediata de Ricardo Gareca, actual entrenador.

Es el caso de Manuel de Tezanos, periodista y conductor en TNT Sports Chile, quien durante el programa ‘Somos todos técnicos’, explotó contra el estratega argentino por su mala gestión al frente del combinado nacional.

La furia de De Tezanos se debió a que Gareca, en rueda de prensa, no renunció al cargo ni tampoco habló de las falencias del equipo que comanda. De hecho, el ‘Tigre’ echó en cara que Chile viene mal desde hace 8 años y que el fracaso de las recientes Eliminatorias no es su culpa.

“No me imagino después de este papelón si tendrán listo algún plan para acabar el contrato. Esto es un papelón, acaba de hacer una vergüenza histórica, planteó todos los partidos mal, se defendió mal y ahora empieza a quejarse que llegó tarde al proceso”, dijo el periodista, furioso.

Y añadió: “Por qué asumió 3,7 millones de dólares, no sé si hay 3,7 millones de dólares, tendrán que buscar un plan de pago. Después de esta conferencia de prensa, el fútbol chileno tiene que quererse un poco. Es una vergüenza, se está riendo en nuestra cara ese señor”.

Después de la airada editorial y la intervención de otros panelistas, De Tezanos se desahogó en insultos contra Gareca, calificándolo como un entrenador “flojo” y “patudo”.

Cabe recordar que en Chile la palabra patudo se refiere a “una persona que tiene mucho desplante y se toma atribuciones que no le corresponden”, según medios de ese país.

“Es una locura. He visto conferencias de prensa de gente descarada, pero este señor es un fresco, es un patudo, es un flojo. Esto es demasiado. Hay que quererse un poco”, precisó.

Qué dijo Ricardo Gareca en rueda de prensa luego del empate de Chile

Estas fueron las frases de Gareca luego del duelo Chile-Ecuador que desataron inconformidad en el país austral:

“Es un ambiente que no es el ideal y no es lo que uno busca, pero hay que ser respetuoso con el público hoy llenaron el estadio y entiendo el malestar”.

“No me gustaría dejar el cargo en este momento. Quiero estar al lado de los muchachos en esta situación y es lo que me corresponde”.

“No hablo en caliente, me tomo el tiempo para contestar. La relación mía con los dirigentes es excelente, pero tienen toda la posibilidad de sentarse conmigo y manifestarme lo que consideren conveniente”.

“Yo vendría a ser el problema si Chile viene antes clasificando a todos los mundiales, hace ocho años que esta parte no viene bien”.

“Chile atraviesa una ansiedad, no de ahora, sino que lo arrastra de hace muchos años”.

“No ganamos el partido porque no tuvimos la liga, que no venimos teniendo hace tiempo“.

“Tengo que resaltar la actitud de los muchachos, estuvimos muy metidos en el partido desde el primer momento, pero es una lástima que no lo hayamos podido ganar”.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas fecha 14

La tabla de posiciones, con Argentina ya clasificada al Mundial, quedó así:

Equipo Puntos 1. Argentina 31 2. Ecuador 23 3. Uruguay 21 4. Brasil 21 5. Paraguay 21 6. Colombia 20 7. Venezuela 15 8. Bolivia 14 9. Perú 10 10. Chile 10

