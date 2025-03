Luego de 70 años de sequía, finalmente Newcastle volvió a ganar un título oficial, esta vez, frente al líder de la Premier League y siempre favorito Liverpool.

El planteamiento perfecto de Eddie Howe acabó con la ilusión de Arne Slot de levantar su primer trofeo como entrenador de los ‘reds’, justo después de la dolorosa eliminación de Champions League.

Los goles de Dan Burn (45′) y Alexander Isak (52′) le dieron la Copa de la Liga a Newcastle, que sufrió en los últimos minutos del encuentro por el descuento de Federico Chiesa en el 90+4.

Con el 2-1 a favor, Newcastle acabó con la mala racha de 70 años sin ganar y, de paso, avivó la crisis de una Liverpool que la pasa mal desde hace varias semanas. En la final de la EFL Cup lució dormido y sin una idea clara de juego.

WE HAVE DONE IT!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/YZ9bMDYRCG

— Newcastle United (@NUFC) March 16, 2025