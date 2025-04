Millonarios y Atlético Nacional empataron 0-0 este domingo, 13 de abril, en un duelo cargado de tensión, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-I.

Sin embargo, hubo un hecho repugnante que se hizo viral en redes sociales, el cual involucró a dos hinchas del conjunto ‘Embajador’.

Y es que, en una gradería del estadio, dos mujeres se pelearon mientras los demás asistentes las miraban e intentaban detenerlas. Si bien las causas del conflicto se desconocen, lo cierto es que la agresión verbal pasó a un segundo plano cuando una de las aficionadas escupió a la otra.

La aberrante imagen fue grabada por un hincha del cuadro ‘Embajador’ que replicó el video en redes sociales, provocando un sinfín de comentarios rechazando la situación.

“No es extraño en los hinchas de Millonarios”; “No se soportan ni entre ellos mismos. Ahora imagínese los demás”; “Que vergüenza esa gente”; “Están peleando por cuál de las dos es más ñera”, son algunos de los comentarios en la red social Facebook.

Gesto de Edwin Cardona a hinchas de Millonarios

Hubo varios hechos que llamaron la atención en el duelo Millonarios vs. Nacional, como el choque entre Camilo Cándido y Helibelton Palacios, la furia de Alfredo Morelos al ser sustituido y el gesto que le hizo Edwin Cardona a la hinchada del cuadro capitalino.

Justamente, este último de Cardona causó revuelo en el estadio El Campín, pues les señaló a los asistentes una de las mangas de la camiseta de Nacional en donde se le rinde tributo al tricampeonato que ganó en 2024 con la Copa, Liga y Superliga BetPlay.

En la manga izquierda de la camiseta de Nacional hay un parche de los títulos del año pasado, tal y como se puede ver en una de las fotos que subió el conjunto ‘Verdolaga’.

El gesto, que no se vio en la transmisión de televisión, provocó la furia de los miles de hinchas que estaban en la tribuna occidental del estadio El Campín, de Bogotá.

Qué dijo Edwin Cardona por el empate entre Millonarios y Nacional

Finalizado el encuentro, Edwin Cardona, referente y número ’10’ de Atlético Nacional, habló con la prensa e indicó que, para él, el verde antioqueño mereció ganar el partido.

“Complicado, no. Orgulloso de mi equipo, veníamos de un viaje, de un partido muy importante, y hoy sacar un resultado de estos creo que merecíamos ganar, así es el partido. Ellos estaban de local, con su gente y nosotros inclusive así siempre propusimos y nada, rescatar el esfuerzo que hicimos hoy”, dijo.

Y añadió: “Fue un viaje largo, llegamos a las 10 de la mañana, luego entrenamos a las 3 tarde y nadie se quejó. Entrenamos en sintético porque no nos prestaron cancha, si te pones a ver es difícil así la gente no vea lo que hay detrás. Vinimos a competir de tú a tú y todos entregaron todo en el campo. Merecíamos ganar, sabíamos el rival que teníamos al frente, pero venían descansados. Rescatar lo que hizo el equipo, la valentía del equipo, no nos escondimos en ningún momento y eso es muy importante”.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay

El próximo encuentro de Millonarios en la Liga BetPlay será este miércoles 16 de abril contra América de Cali, correspondiente a la fecha 16 del campeonato. El duelo está programado para las 8:30 de la noche.

