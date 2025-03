Así como en Colombia el presidente de Millonarios habló de Falcao García, Arne Slot les hizo un llamado a los hinchas de Liverpool en el que metió a Luis Díaz dentro de su petición especial.

¿Qué dijo Arne Slot antes de Liverpool vs. Southampton?

El técnico de Liverpool remarcó en rueda de prensa previa al duelo con Southampton la importancia del apoyo para los retos que se avecinan, en declaración en la que metió a Luis Díaz.

“Estamos en una buena posición, pero tenemos tres finales que jugar en una semana y después de ésta sólo tenemos tres días de descanso”, afirmó Slot, replicado por Liverpool Echo. “Es una semana que todos los aficionados del Liverpool esperan con ilusión y sé que la final está ahí y todo el mundo ya me está hablando de cómo será el ambiente en una noche de Champions League, pero realmente espero que nuestros aficionados estén al máximo nivel mañana [contra Southampton], no por una final o por el PSG”, agregó.

El neerlandés pidió que los hinchas “no entren al estadio cinco minutos antes del saque inicial”, sino que lleguen mucho antes para expresar su apoyo y reconocimiento por el triunfo de Liverpool contra PSG en París por Champions. Ahí, remarcó la popularidad de Luis Díaz para hacerles el llamado a los seguidores.

“[Los fanáticos] tienen grandes canciones: a veces, cuando miro las redes sociales, veo estas canciones que hacen para Lucho [Luis Díaz], Virgil [van Dijk] o Macca [Alexis Mac Allister] y son realmente creativos con ellas. Escuchémoslas mañana, aunque yo esté en la grada [debido a una suspensión por no jugar en la línea de banda]”, aseguró.

Slot decidió que Luis Díaz sea titular con Liverpool contra Southampton, a la espera de qué pueda pasar en los próximos dos partidos.

The Reds to take on Southampton this afternoon 👊 #LIVSOU — Liverpool FC (@LFC) March 8, 2025

¿Cuáles son los próximos partidos de Liverpool?

Liverpool tiene tres partidos claves del 8 al 15 de marzo,en una semana: Southampton (Liga Premier), PSG (Liga de Campeones) y Newcastle (Carabao Cup), definitivos para la pelea en los torneos locales e internacionales.

El partido contra Southampton es el sábado y plantea el reto de mantener distancia por el título liguero, mientras que el duelo del miércoles en Champions busca confirmar su clasificación a la siguiente fase.

Por último, Liverpool enfrenta a Newcastle en la final de la Carabao Cup (Copa de la Liga) el domingo a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), en lo que se busca que sea el primer título de la temporada para los ‘Reds’ y para el técnico Arne Slot en su cargo como entrenador con el equipo.

Lee También

¿Cómo es la canción de Luis Díaz en Liverpool?

La canción dedicada a Luis Díaz en Liverpool por los fanáticos es un testimonio de su impacto en el club. La canción se basa en la melodía de ‘Bella Ciao’, una canción folclórica italiana que ha ganado popularidad mundial.

Esta elección musical le da al cántico un ritmo pegadizo y fácil de recordar, perfecto para corear en los estadios.

La letra de la canción celebra los orígenes y el talento de Luis Díaz. Algunas de las frases clave incluyen: “He is Luis Díaz, He is from Barrancas, And he plays for Liverpool. We call him Lucho, he came from Porto, he came to score, came to score, came to score. He is Luis Díaz. He’s from Barrancas and he plays for Liverpool”.

Estas líneas resaltan su lugar de nacimiento en Barrancas, Colombia, su llegada desde el Porto, y su capacidad goleadora. En español, la letra sería así: “Le decimos Lucho, él vino de Porto, vino a marcar, vino a marcar, vino a marcar. Él es Luis Díaz, él es de Barrancas y él juega para Liverpool”.

