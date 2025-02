Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, es centro de comentarios en redes sociales por las declaraciones que dio durante la asamblea que se llevó a cabo este 27 de febrero, en la que habló del rendimiento del equipo el año pasado.

En el acalorado debate, el empresario reclamó por los señalamientos a raíz de la falta de títulos en 2024, mencionando que no se puede hacer responsable del rendimiento dentro de la cancha de los líderes del equipo.

Serpa recalcó la falta de efectividad de Falcao, ‘Leo’ Castro, Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero en los últimos juegos de cuadrangulares contra Santa Fe y Pasto.

“En el partido contra Pasto, ya sabemos qué pasó, usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en 3 oportunidades que tuvo, o cree que somos los responsables de armar una nómina que efectivamente quede de primera en la reclasificación. De eso somos responsables, de ser competitivos, pero nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre, como Falcao, ‘Leo’ Casto, Montero y Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado el último partido“, dijo.

“Nosotros no podemos responder que jugadores de alto calibre como #Falcao, Leo #Castro, #Montero y #Vargas grandísimas inversiones que ha hecho este club no tengan el performance adecuado el último partido”. — Gustavo #Serpa en la asamblea de #Millonarios Ⓜ️ (Azul & Blanco S.A.) pic.twitter.com/YCBA63SKNz — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) February 27, 2025

De hecho, el máximo accionista del ‘Embajador’ mencionó que los números de 2024 respaldan lo hecho a nivel dirigencial.

“Así hay que medir, por eso los números importan, por eso no puede primar el sentimiento cuando uno maneja y tiene semejante responsabilidad al manejar un equipo. No hay ningún equipo en el mundo que quede campeón todos los años, pero nuestro propósito es ese”, precisó.

Y añadió: “A veces me causa un poco de desazón pensar que traer 15 o 20 refuerzo al año es lo que dejaría satisfechos a algunos. Un equipo serio en el mundo que gane trayendo 15 o 20 refuerzos al año y parece que así se mide la gestión… Nosotros quedamos campeones en 2023 y renovamos a casi toda la plantilla campeona, era nuestro primer objetivo”.

“Lo que no me pueden culpar a mí es que yo no meta los goles o que el arquero suelte dos balones cuando nunca le había pasado… Quiero salir campeón todos los años, por eso vivo y sufro. Cuando hagamos los análisis ojalá sean mas sensatos y en las realidades que nos dan los datos“.

“Nosotros respondemos por la gestión y la conformación de la plantilla, pero tampoco me pueden echar la culpa a mí porque el balón de Leo #Castro pegó en el palo y no entró al minuto 3 en Pasto.” — Gustavo #Serpa en la asamblea de #Millonarios Ⓜ️ (Azul & Blanco S.A.) pic.twitter.com/jCW4JzGEYt — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) February 27, 2025

