Después de la agónica clasificación del América de Cali a la próxima fase de la Copa Sudamericana, Juan Fernando Quintero —la figura del partido— dejó unas declaraciones que dejaron incertidumbre sobre su futuro.

(Vea también: Barcelona blinda a Lamine Yamal con millonario contrato: cifra en pesos colombianos impacta)

“Yo termino este semestre y ya miraré qué decisión tomar, lo más importante es que clasificamos, tenemos que enfocarnos ahorita en lo que es nuestro torneo local y cuando termine el semestre personalmente miraré qué voy a hacer. Todos saben que en el mercado de pases siempre estoy ligado a River”, mencionó en ESPN.

Acá, lo dicho por el volante antioqueño:

Juanfer pone en duda su continuidad en América El volante señaló que piensa terminar el semestre y después tomará una decisión con su futuro. ▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 Conmebol #Sudamericana en #DisneyPlus pic.twitter.com/JGE36YPYzX — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 28, 2025

Por qué Juan Fernando Quintero querría salir de América

Sobre esa inesperada respuesta del jugador de 32 años, este miércoles 28 de mayo se pronunció el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras mayores’ explicó que era algo que ya sabía desde hace unos días.

“Esta noticia la tengo hace días, pero no quise decir nada para evitar que se creara una confusión y que pudiera hacer daño en un resultado que América tenía que sacar anoche [martes], pero yo sabía que ‘Juanfer’ Quintero no estaba conforme porque no le han cumplido”, dijo inicialmente el comunicador en el mencionado espacio.

Según indicó Vélez, detrás de esa posible salida de ‘Juanfer’ existe una inconformidad con un pago que, al parecer, no le han cumplido desde las directivas del club vallecaucano.

“Yo no sé cuánto le deban, ni qué compromiso hayan hecho con él […]. Quintero vino, sacrificó cosas, económicamente también, pero yo entiendo que no le han cumplido. No sé en qué, pero no le han cumplido. Entonces, él está pensando en que termina este semestre y buscará una mejor opción, porque las tiene”, agregó el periodista deportivo.

Por último, y para cerrar el tema, Carlos Antonio señaló que no estaba bien que un equipo le hubiera hecho promesas a un jugador sin saber si le podían cumplir finalmente.

“América ha hecho un esfuerzo muy grande económicamente hablando, pero si no podía, ¿entonces para qué lo hizo? Si no podía terminar de cumplir… porque en el comienzo ha cumplido”, concluyó el comunicador.

¿Qué más dijo ‘Juanfer’ Quintero sobre posible salida de América?

En zona mixta, el antioqueño metió más picante e indicó que no se arrepentía de lo que había dicho.

“Lo siento, quiero ganar. Quiero quedar campeón con América ahorita en la Liga y ya miraré qué decisión tomar”, afirmó Quintero.

🎙️Entrevistando a Juan Fer en Zona Mixta “Estoy feliz en @AmericadeCali… Las especulaciones están y también me las banco”. “A la gente que vino y nos apoyó, agradecerles, se merecen estos momentos”. pic.twitter.com/7WqpI6Vwat — Nany Flórez (@NanyFlorezA) May 28, 2025

Al escuchar esto, un periodista le preguntó que si era feliz en América, a lo que el exjugador de Racing respondió sin rodeos.

“Yo creo que se ve, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, que me vea en los partidos. Pero para quedar campeón e ir más allá tenemos que mejorar muchas cosas. No estoy haciendo crítica, simplemente sé qué es ganar y sé cuál es el sacrificio que hay que hacer. No quiero caerle a nadie. Yo tomo mis decisiones basado en lo que quiero […]. Sé que las especulaciones están y también me las banco”, argumentó.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z