Millonarios empató 2-2 con Once Caldas por la cuarta fecha de los cuadrangulares en un partido entretenido que mantiene a los azules en la pelea por clasificar a la final de la Liga BetPlay 2025-I.

Sin embargo, más allá del resultado, hubo un hecho que llamó la atención y fueron las declaraciones de Iván Arboleda, arquero del ‘Embajador’, sobre su futuro en el cuadro capitalino, teniendo en cuenta que su contrato está próximo a vencer.

(Vea también: Al-Nassr se habría cansado de Jhon Jáder Durán y podría salir por sorpresiva razón)

Y es que el guardameta, habitual suplente de Álvaro Montero, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y allí manifestó su disgusto con algunos periodistas que, previo al juego contra Once Caldas, indicaron que no había querido renovar su vínculo con el cuadro bogotano.

“Eso lo maneja mi representante y la directiva, he escuchado cosas y la verdad es totalmente falso decir que Iván Arboleda ha menospreciado a Millonarios, porque no es así, eso es gente malintencionada que a una hora del partido ponen cosas así. Para mí no es ética.. Ver cosas así molestan, es una falta de respeto que publiquen a pocas horas del partido que Iván Arboleda no quiere renovar”, dijo Arboleda.