El grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025, conformado por Millonarios, Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Santa Fe, volvió a tener acción este jueves 5 de junio.

Millonarios llegó como líder del grupo B tras vencer a Santa Fe en el clásico, con confianza alta y el respaldo del punto invisible. Su objetivo en la segunda fecha, enfrentando a Atlético Nacional en El Campín, era consolidar su liderato y aprovechar su fortaleza defensiva.

Atlético Nacional, tras el empate sin goles ante Once Caldas, llegó al Campín marcado por la ausencia de David Ospina, Andrés Román, Marino Hinestroza y Edwin Cardona, pero necesitaba una victoria frente a Millonarios para posicionarse en el grupo.

Tras el 1-2 en el Once Caldas vs Santa Fe y el 0-0 en el juego Millonarios vs. Atlético Nacional, así quedó la tabla (fecha 2):

Posición Equipo Goles Puntos 1 Millonarios 1 4 2 Santa Fe 0 3 3 Nacional 0 2 4 Once Caldas -1 1

Once Caldas cayó en el Palogrande ante Santa Fe

El partido entre Once Caldas y Santa Fe, disputado el 5 de junio en el Estadio Palogrande de Manizales, terminó con una victoria de Independiente Santa Fe por 2-1 sobre Once Caldas.

El encuentro correspondió a la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I (Primera A, Apertura, grupo B).

Hugo Rodallega marcó un gol para Santa Fe al minuto 57 y sobre el 65 Víctor Moreno anotó el segundo gol. Once Caldas descontó a través de Juan Castaño, pero no logró igualar el marcador.

Próximos partidos de cuadrangulares grupo B Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Santa Fe (domingo 8 de junio, 6:15 p. m.)

Once Caldas vs. Millonarios (domingo 8 de junio, 8:20 p. m.)

