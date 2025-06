La fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 está programada para este martes 10 de junio y tendrá 5 emocionantes enfrentamientos que podrían ser determinantes para definir los equipos que avanzarán a la máxima cita del fútbol.

La Selección Argentina, ya clasificada a la Copa Mundo desde marzo, encabeza la tabla de posiciones, pero los otros equipos aún luchan por un lugar directo o por la posibilidad de alcanzar el repechaje.

(Vea también: Cristiano Ronaldo pone fin al misterio y confirma en qué equipo va a jugar en 2025-2026)

Así pues, se espera una jornada vibrante de Eliminatorias, ya que 3 selecciones podrían obtener el cupo al Mundial si ganan sus respectivos partidos. En el caso de la Selección Colombia, los de Lorenzo intentarán sumar al menos un punto para no arriesgar su puesto en la clasificación.

No obstante, el partido entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Tricolor’, agendado para las 7:00 de la noche, hora de Colombia, se cruzará con otros tres juegos de Eliminatorias, por lo que habrá que hacer maromas para poder ver todos los encuentros. Esos son: Uruguay vs. Venezuela, Brasil vs. Paraguay y Perú vs. Ecuador.

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮, 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗿𝗲𝘁𝗼! 🆚 🇦🇷

🗓 Martes 10 de junio

🕞 7:0 p.m. (hora COL)

🏟 Estadio Monumental, Buenos Aires

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 @CanalRCN @GolCaracol #VenConLaSele🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/YNp7CMb50c — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 9, 2025

Lee También

Horarios y por dónde ver los partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias

Bolivia vs. Chile, 3:00 p. m. , Caracol TV, Canal RCN, aplicaciones Ditu y RCN.

, Caracol TV, Canal RCN, aplicaciones Ditu y RCN. Uruguay vs. Venezuela, 6:00 p. m. , Caracol TV (primer tiempo), aplicaciones Ditu y RCN.

, Caracol TV (primer tiempo), aplicaciones Ditu y RCN. Argentina vs. Colombia, 7:00 p. m. , Caracol TV, Canal RCN, aplicaciones Ditu y RCN.

, Caracol TV, Canal RCN, aplicaciones Ditu y RCN. Brasil vs. Paraguay, 7:45 p. m. , Ditu Caracol Sports 2 y aplicación RCN.

, Ditu Caracol Sports 2 y aplicación RCN. Perú vs. Ecuador, 8:30 p. m. Ditu Caracol Sports 3 y aplicación RCN.

#EliminatoriasSudamericanas Calendario de partidos de la fecha 16 que se transmitirán en Colombia con fecha, horario y canal / plataforma que emitirá cada juego. Actualizaciones o correcciones en otra publicación. pic.twitter.com/6vcIRotIEM — Gustavo Torres (@TorresTavo) June 9, 2025

¿Qué partidos le faltan a Colombia en Eliminatorias? A Colombia le faltan tres partidos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, según el calendario oficial de la Conmebol. Estos son: Jornada 16: Argentina vs. Colombia – 10 de junio de 2025, 7:00 p.m. (hora Colombia).

– 10 de junio de 2025, 7:00 p.m. (hora Colombia). Jornada 17: Colombia vs. Bolivia – Septiembre 2025, estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, hora por confirmar.

– Septiembre 2025, estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, hora por confirmar. Jornada 18: Venezuela vs. Colombia – Septiembre 2025, estadio por confirmar, hora por confirmar. Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas Posición Equipo Puntos 1 Argentina 34 2 Ecuador 24 3 Paraguay 24 4 Brasil 22 5 Uruguay 21 6 Colombia 21 7 Venezuela 18 8 Bolivia 14 9 Perú 11 10 Chile 10

