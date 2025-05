El crecimiento del fútbol femenino en Colombia ha sido muy importante en los últimos años, pues aunque solo hay un torneo cada año y la falta de apoyo es evidente, desde los clubes se está haciendo un trabajo importante para profesionalizar más esta disciplina y eso ha dado frutos importantes, teniendo en cuenta que ya hay varias futbolistas nacionales destacando en las principales ligas del mundo, como Mayra Ramírez en Inglaterra y Linda Caicedo en España.

Sin embargo, en Colombia todavía hay algunos dirigentes que no ven con buenos ojos el tema del fútbol femenino y por eso le cierran la puerta a que sus equipos tengan esta representación y, además, critican fuertemente a aquellos que sí lo apoyan.

Qué dijo el presidente del Unión Magdalena del fútbol femenino

Ese es el caso del presidente del Unión Magdalena, Eduardo Dávila, quien en una entrevista aseguró que mientras él siga al frente de la institución, no va a volver a abrir el equipo femenino porque no está de acuerdo y considera que ese no es un deporte para las mujeres.

“Mientras yo esté manejando esto no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para las mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no”, aseguró el dirigente en la conversación con la página La pesa del deporte.

Esto rápidamente se volvió viral en la red social TikTok, ya que despertó una gran cantidad de comentarios de personas que no comparten en nada esta opinión del dirigente, pues lo consideran machista, irrespetuoso y mucho más.

“Si el Unión pierde cada vez que juega, no debería manejar es ninguno”, “el Barcelona femenino golea a los troncos del equipo de Unión Magdalena, sin contar que no compran ascensos como contra Llaneros en dos veces”, “¿y el Unión masculino? Último en la tabla y último en el descenso, equipo ascensor, y que fue el del escándalo en un partido con Llaneros”, son algunos de los comentarios de las personas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un dirigente se refiere de tal manera del fútbol femenino y las mujeres que practican este deporte, pues en su momento el entonces presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, dijo algo similar y también le llovieron las críticas.

Cuánto jugó el Unión Magdalena en la liga femenina

Y es que cabe recordar que el Unión Magdalena sí tuvo un equipo profesional femenino, pero solo duró dos años y luego nunca más se volvió a inscribir para participar en la liga profesional.

De hecho, fue en 2016 cuando se anunció que tendría representación femenina en el recordado campeonato de 2017, un año en el que disputó diez partidos de los cuales ganó cinco, pero quedó cuarto en el grupo A y por eso se quedó sin acceder a las finales.

Luego, en 2018, quedó segundo del grupo D por detrás de Atlético Nacional, pero cayó en los cuartos de final frente al Atlético Huila y desde ese momento no se volvió a sacar el equipo femenino para que compita al más alto nivel en Colombia.

Galería de fotos de nuestro equipo femenino en su primera presentación, victoria en calidad de visitante en la Liga Femenina Profesional pic.twitter.com/36SuBOWl3p — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) February 20, 2017

Qué equipos hay en la Liga Femenina actualmente en Colombia

Más allá de que varios clubes se abstienen de tener su equipo femenino, hay que destacar que la liga se mantiene firme y este año ha mostrado un rendimiento muy importante, pues los 16 equipos inscritos han mostrado muchas cosas bastante positivas.

Los clubes que están compitiendo este año son:

Santa Fe. Medellín. Cali. América. La Equidad. Nacional. Internacional de Palmira. Orsomarso. Millonarios. Junior. Deportivo Pasto. Alianza FC. Once Caldas. Real Santander. Atlético Bucaramanga. Fortaleza.

