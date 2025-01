En la cuarta ronda de la FA Cup femenina, Chelsea se puso al frente en el marcador frente a Charlton con un golazo de Mayra Ramírez, su primer tanto en 2025.

A los 40 minutos, las ‘blues’ ejecutaron un centro desde la banda derecha, y Ramírez, con un preciso cabezazo, superó a la arquera rival, quien no pudo hacer nada para evitar el gol.

Mayra Ramírez is @ChelseaFCW‘s first goalscorer of 2025 🔵#AdobeWomensFACup pic.twitter.com/rLk1yOWxcB

— Adobe Women’s FA Cup (@AdobeWFACup) January 12, 2025