La fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó una imagen para el recuerdo y fue la goleada que le proporcionó Argentina a Brasil por 4-1, en el Más Monumental, de Buenos Aires, en un juego en el que la ‘Verdeamarela’ se vio sin fútbol; contrario a la ‘Albiceleste’ que, de paso, aseguró la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

El encuentro, que ya se anticipaba como un choque de alta tensión, estuvo marcado por una serie de momentos que evidenciaron la superioridad de Argentina sobre Brasil. La ‘Canarinha’, inmersa en una crisis deportiva, llegó a ese partido tras una ajustada victoria 2-1 sobre Colombia en la fecha anterior, un resultado que apenas disimuló su delicado momento.

En un partido de tal intensidad, la figura del controvertido guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez no pasó desapercibida. Dos acciones protagonizadas por el arquero argentino encendieron los ánimos de los aficionados, pero causaron indignación entre los seguidores de Brasil y algunos fanáticos del deporte rey.

El primero de ellos ocurrió en los minutos finales del partido, cuando, aprovechando la resignación de Brasil y alentado por el público del Monumental, ‘Dibu’ se puso a hacer el popular juego de la ‘21’. Un hecho que molestó a Lionel Scaloni, entrenador de la ‘Albiceleste’.

JAJAJA, EL DIBU HACIENDO JUEGUITOS EN PLENO PARTIDO CONTRA BRASIL. CERRÁ EL ESTADIO. 🇦🇷😅 pic.twitter.com/s3nfevoFJk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 26, 2025

El segundo incidente, de mayor complejidad, tiene origen en un episodio ocurrido días antes del partido. Raphinha, extremo del Barcelona, tuvo una conversación con el exjugador Romario y allí hizo un par de declaraciones provocativas sobre el encuentro contra Argentina. Aseguró que Brasil iba a aplastar a la ‘Albiceleste’ dentro y fuera de la cancha y que él mismo marcaría un gol.

“[A Argentina] vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”.

Sin embargo, el desarrollo del partido desmintió por completo las palabras de Raphinha. Tal como quedó registrado por varias cámaras en el estadio, ‘Dibu’ Martínez, en su camino hacia el centro del campo, empujó a Raphinha, una acción que causó la reacción airada de los jugadores brasileños. Aunque el incidente no escaló a mayores consecuencias, sí continuó siendo tema de debate entre los aficionados al fútbol en las redes sociales.

La verdad que honor para Raphinha y los que lo calmaron aquí eeh, después de perder de esa forma y se acerca “el dibu” y paredes a tocarme los huevos así, y los levanto 1 metro del suelo a cada uno.

pic.twitter.com/SkcUkqQURF — Fútbol de v/BAR (@FutboldevBar) March 26, 2025

‘Dibu’ Martínez habló del gesto a Brasil y malestar de Scaloni

Luego de la goleada por 4-1 de Argentina sobre Brasil, ‘Dibu’ Martínez atendió a los medios de comunicación y explicó las razones por las que hizo la 21, confesando que al técnico Lionel Scaloni le molestó bastante la acción.

“Justo me picó la pelota, me quedó lata e hice tres vueltas con la rodilla, pero no más es eso. A la gente le gustó… Yo sé que a él [Lionel Scaloni] no le gusta eso”, indicó el ‘Dibu’.

@diario.ole “JUSTO ME QUEDÓ ALTA LA PELOTA E HICE TRES VUELTAS” 😅 El Dibu se refirió a los jueguitos que hizo durante el partido ante Brasil ♬ sonido original – Diario Ole

Próxima fecha de Argentina en Eliminatorias

4 de junio de 2025 (jornada 15)

Colombia vs. Perú.

Ecuador vs. Brasil.

Chile vs. Argentina.

Paraguay vs. Uruguay.

Venezuela vs. Bolivia.

9 de junio de 2025 (jornada 16)

Brasil vs. Paraguay.

Perú vs. Ecuador.

Bolivia vs. Chile.

Uruguay vs. Venezuela.

Argentina vs. Colombia.

