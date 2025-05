El incidente sucedió al minuto 20 del primer tiempo, cuando el árbitro central, David Webb —que por primera vez pitaba un partido de la Premier—, recibió golpe en la cara de un jugador de Leicester, que lo chocó con su hombro, cuando corría en busca de interceptar un balón.

El juez inmediatamente cayó al suelo y se lamentó del golpe, pero varios futbolistas continuaron con el juego, pues no se percataron de que el central estaba lastimado.

Jamie Vardy, delantero de Leicester City y autor del primer gol del partido, entonces se aproximó hasta Webb, le tomó la mano en la que tenía el pito y lo hizo sonar para que sus colegas se detuvieran, mientras los médicos atendían al juez.

Vardy blowing the whistle after the referee gets injured 🤣

Vardy being Vardy 💀

