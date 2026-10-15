Por: Gol Caracol

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Anuncian malas noticias para la Selección Colombia femenina de mayores y también para el club Palmeiras, según lo ha informado este miércoles el equipo brasileño a través de un comunicado oficial. Ana María Guzmán, lateral derecha, sufrió una lesión que inquietaba tanto a su selección como a su club y, tras exámenes médicos, el temor se confirmó. La futbolista, conocida como la 'Mona', jugaba un partido amistoso con la Selección Colombia contra Venezuela en la Isla Margarita, pero apenas alcanzó a estar un minuto en la cancha antes de sentir molestias en su pierna.

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Según la información compartida, Guzmán ingresó al minuto 75 en reemplazo de Carolina Arias durante el encuentro que se llevó a cabo en el estadio del Centro Nacional de Alto Rendimiento. Sin embargo, en su primera acción de juego al disputar un balón frente a una rival, su pierna derecha fue la más afectada. La reacción fue inmediata: cayó al césped, sujetando su rodilla y solicitando ayuda médica. Los médicos de la selección entraron al campo y, después de una primera valoración, determinaron que no podía continuar, por lo que debió abandonar el terreno en camilla.

El comunicado de Palmeiras, equipo donde milita la futbolista, esclareció la gravedad del diagnóstico. "Tras ser sometida a los exámenes médicos correspondientes, se confirmó el peor diagnóstico: una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Esta desafortunada lesión requerirá intervención quirúrgica y un prolongado periodo de incapacidad, lo que apartará a la defensora de las canchas por varios meses", se detalló textualmente. De acuerdo con lo informado por Palmeiras, la rotura del ligamento cruzado anterior representa una de las lesiones más complejas para una deportista de alto rendimiento, pues implica no solo cirugía sino también una recuperación extensa antes de volver a competir al máximo nivel.

Esta situación tiene un efecto directo e inmediato tanto para la Selección Colombia femenina como para el Palmeiras. Guzmán no podrá participar en la Copa Libertadores Femenina que se realizará en Ecuador, torneo para el cual el conjunto brasileño es uno de los aspirantes principales al título. Asimismo, la jugadora se perderá los partidos de preparación de la Selección Colombia que estaban programados para el mes de noviembre contra Australia, lo que representa una baja significativa para ambos equipos en compromisos clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo estará fuera Ana María Guzmán por la lesión de ligamento cruzado anterior?

De acuerdo con el comunicado del Palmeiras citado en el texto, la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha de Ana María Guzmán requerirá cirugía y un extenso proceso de recuperación, lo que la mantendrá alejada de la competencia por varios meses. No se especifica una cifra exacta de meses en el comunicado.

¿Qué significa la rotura del ligamento cruzado anterior en una lesión deportiva?

La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión grave que afecta a una de las principales estructuras de la rodilla encargadas de su estabilidad. Este tipo de daño suele requerir intervención quirúrgica y una larga fase de rehabilitación para que el o la deportista pueda retornar a su actividad profesional en óptimas condiciones.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.