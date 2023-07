La selva o tapón del Darién, al que muchos denominan como el ‘infierno verde’ por su extenso y peligroso recorrido entre Colombia y Panamá, se ha convertido en una salida riesgosa para migrantes que desean llegar de manera ilegal a Centroamérica y Estados Unidos.

Cumplir el llamado sueño americano es la meta que a todo costo se trazan cientos de miles de personas al año, sin tener deparado cual será el desenlace de su rumbo y cuales serán las dificultades que atravesarán por más de 10 días en una jungla espesa de más de 5.000 kilómetros cuadrados, ríos traicioneros, fieras camufladas y hombres violentos y armados, entre otras adversidades.

Ese difícil reto fue tomado recientemente por Franyely Rodríguez, exarquera del Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, entre otros clubes, incluyendo la Selección Venezuela, quien vive un verdadero drama luego de la decisión que tomó.

Franyely Rodríguez lleva más de un mes y 10 días en un cambuche en la frontera entre México y Estados Unidos, a la espera de conseguir una cita con las autoridades norteamericanas para ingresar a los Estados Unidos.

La arquera venezolana de 25 años de edad reveló que las cosas no han salido como ella esperaba, y cree que no es justa la situación que está viviendo por cuenta de las trabas que han surgido para avanzar en su objetivo:

“Hemos sido perseguidos, hemos sido robados y no es justo que por culpa de otros dañen a los que realmente quieren hacer el bien. A pesar de que soy una deportista élite, no les bastó con eso […] Cruzar para que te deporten, no vale tu esfuerzo que hiciste en dos meses”, expresó su inconformismo a Impacto Visión por el aparente trato recibido cuando arribó a la frontera.