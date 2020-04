green

Franco Armani aprovechó la pausa que ha tenido el fútbol en casi todo el mundo para contar sus planes con respecto a su presente y a su futuro profesional.

Con respecto a su actualidad, expresó que todavía no le gustaría salir de River Plate: “Me siento feliz acá porque me acogieron de una manera espectacular y por el grupo de compañeros. Por eso no tengo el apuro de irme. Tengo en mente cumplir los años de contrato que me quedan y seguir ganando cosas”.

Pero luego fue más directo al hablar de su retiro: “La idea es el día de mañana ir a Nacional y quedarme a vivir en Medellín”.

Armani, de 33 años de edad, llegó en 2018 a River, procedente de Atlético Nacional, y desde entonces ha ganado una Copa y una Supercopa de Argentina, así como una Libertadores y una Recopa Suramericana.

En video, las palabras de Armani: