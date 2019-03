Este jueves, Gómez recordó una de las fotos que le tomó la revista Playboy Colombia el año pasado. La imagen mostró el lado sensual de la deportista y minutos después de publicada recibió cientos de comentarios con piropos.

“Me quitaste la respiración”, “Te veo y me quedo sin respiración, ¿eso cuenta como apnea?”, “Hasta qué profundidad me tengo que meter para encontrarte”, “Te seguiría hasta el fondo del océano pero mis pulmones no son tan buenos”, “Hay que ser apneista para ver esta foto y no perder el aire”, fueron algunos de los comentarios que recibió Gómez por la foto.

Hace un mes y tres semanas la paisa había asombrado a propios y extraños con un video en el que ella mostró la exigente forma (cargando piedras en el fondo del mar) en la que se entrena en la península de Scott’s Head, ubicada en Dominica.