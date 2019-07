View this post on Instagram

Aquí me enamoré por primera vez, aquí he llorado pero también disfrutado de ti mi @cucutaoficial . Que fácil es amarte mi doblementeglorioso , si nos has dado lecciones de vida; de cómo ser tolerantes a la frustración y saber lo qué es la resiliencia… sin duda gracias a ti mi rojinegro somos mejores personas, así que de tu lado celebro con orgullo el 20 de julio! feliz independencia… 📸: @camiloporrast