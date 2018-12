View this post on Instagram

Es momento de agradecer al jugador número 12, sobran palabras para todos aquellos que creyeron en este sueño que no se logró pero que sigue vivo… gracias por tanto apoyo y cariño mi anhelo es continuar defendiendo estos colores, gracias a todos mis compañeros que me ayudaron a crecer como futbolista y persona los llevo siempre en mi corazón ⚽️💙 @bocajrsoficial 💙⚽️ lo mas lindo fue defender estos #colores💙💛💙