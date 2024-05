El Fluminense de Río de Janeiro anunció este martes el fichaje del veterano defensa internacional brasileño Thiago Silva, de 39 años, procedente del Chelsea inglés.

“¡El Monstruo está de vuelta!”, divulgó el club carioca en sus canales oficiales para anunciar oficialmente el regreso de Thiago Silva hasta junio de 2026.

Se espera que Thiago Silva llegue a Río de Janeiro en junio, cuando haya terminado la temporada con el Chelsea, y pueda estar disponible para jugar con el ‘Flu’ a partir del 10 de julio, una vez se abra el mercado para transferencias internacionales.

Formado en las divisiones inferiores del Fluminense, que perdería a Jhon Arias, será la segunda vez que Thiago Silva regrese al club de su corazón, donde disputó 146 partidos y marcó 14 goles.

En 2003, con 18 años y antes de debutar con el primer equipo del ‘Flu’, Thiago Silva marchó al modesto RS Futebol, en el sur del país, de donde pasó al Juventude de Caxias, con el que disputó el campeonato brasileño de 2004.

Sus buenas actuaciones le valieron el fichaje por el FC Oporto, aunque no dispuso de minutos y fue cedido al Dínamo de Moscú, donde sufrió una tuberculosis que le mantuvo cuatro meses en un hospital.

En 2006, Thiago Silva regresó al Fluminense, donde rápidamente se convirtió en ídolo y ganó la Copa de Brasil de 2007.

En 2008, tras perder la final de la Copa Libertadores contra Liga de Quito, el defensa fue traspasado al AC Milán, iniciando un período de 15 años y medio en la élite del fútbol europeo.

Tras tres años en Milán, Thiago Silva fichó por el París Saint Germain, en el que militó 8 temporadas, y en las últimas cuatro jugó en el Chelsea de Londres, con el que ganó la Liga de Campeones de Europa en 2021.

🚨🇧🇷 Thiago Silva ✖️ Fluminense until June 2026 — he’s back home.

15 years after leaving to join AC Milan then PSG and Chelsea, Thiago returns where his fantastic journey started in 1998. pic.twitter.com/EbcQzHe7RY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024