Las calles de Londres son un caos este domingo, previo a que Inglaterra e Italia jueguen la final de la Eurocopa 2021. El juego se disputará en el estadio de Wembley, pero las personas han provocado mucho desorden cerca a ese lugar y en otros espacios de la capital inglesa.

Hinchas ingresan sin pagar en el estadio de Wembley

A pocas horas de que comenzara este partido que definirá al nuevo campeón de Europa, los aficionados se acercaron al escenario deportivo para apoyar a su selección, pero todo se salió de control y la seguridad no pudo controlar la situación.

Cientos de aficionados sobrepasaron a los miembros que estaban en ese sector y corrieron hasta subir por las escaleras para buscar un lugar en las gradas de este estadio que fue remodelado hace unos años.

Los videos de las personas corriendo por todo lado ya se han difundido en las redes sociales, pero no se conoce la cantidad de personas que ingresaron sin pagar.

Locura en las calles de Londres previo a la final de la Eurocopa

Pero el descontrol no es solo cerca al estadio de Wembley. En las calles de la ciudad las personas están desatadas y han provocado desmanes en medio de la euforia por llegar a una nueva final.

Las imágenes muestran a miles de jóvenes en las calles haciendo un gran desorden y provocando mucho caos. Incluso algunos locales han sido afectados por estos hechos.

