Hoy, sobre las dos de la tarde, se jugará el partido más importante a nivel de clubes de la temporada: la final de la Uefa Champions League entre el Manchester City de Inglaterra y el Inter de Milán de Italia.

When the stadium opens out in front of you 😍#UCLfinal pic.twitter.com/hdhZzU0aNF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023