En la grabación compartida en Twitter, se observa el momento en el que Danry, jugador de los Tiburones de La Guaira (equipo de béisbol profesional de Venezuela), entra en compañía de su pareja a lo que parece ser unas escaleras de emergencia; es en ese sitio en donde el pelotero aprovecha que están solos y comienza a golpearla.

Después del primer golpe, ambos bajan las escaleras, pero el hombre no deja de agredir a la joven, y continúa golpeándola. En otra toma de la grabación, incluso, se observa como Danry se percata que hay cámaras de seguridad en la zona, no obstante parece que esto no le importa, y le propina otro golpe más a la mujer, quien termina por caer al suelo.

Como era de esperarse, la grabación ha causado gran revuelo en redes sociales, pues algunos, incluso, aseguran que no se trata más que un intento de sabotaje en contra del pelotero, ya que los hechos ocurrieron en 2016, y Danry ya habría pagado por sus acciones.

Pulzo se abstiene de mostrar el video por contener material que puede ser sensible. Acá le dejamos el link para que lo vea bajo su responsabilidad.

Y es que en ese entonces, el beisbolista venezolano fue arrestado y se inició una investigación en su contra. Pero Danry se comprometió a no volver a golpear a su pareja sentimental, y pagó una multa, por lo que pudo continuar con su carrera.

Las imágenes de la agresión del jugador volvieron a salir a la luz en el marco de la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en donde el equipo en el que milita Vásquez Blanco se mide ante los Leones del Caracas.