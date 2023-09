Las últimas fechas de la Liga BetPlay, contando la jornada de clásicos, han sorprendido a los aficionados, ya que en medio de un torneo con un promedio goleador muy bajo, se han presentado resultados muy abultados como la del Junior 7-1 sobre el Unión Magdalena, la del América 5-0 a Boyacá Chicó y el 5-0 de Nacional contra La Equidad.

(Ver también: Jugador de Santa Fe se quería agarrar con un hincha luego de derrota contra Alianza)

En redes sociales, muchas personas aseguran que eso no es para nada normal en medio de un campeonato en el que un resultado de más de 2 goles de diferencia no se presenta con regularidad, así que sorprende ya que si bien los equipos tuvieron buen rendimiento y efectividad, los rivales no corrían como se acostumbra y demás.

El Futbol Colombiano y una tendencia muy rara ✍️ pic.twitter.com/E66OrmnIjI — Apuestas LM (@ApuestassLM) September 17, 2023

De hecho, el periodista Iván Mejía compartió la publicación en sus redes sociales con un mensaje corto, pero contundente: “Hmmm, desconfía y acertareis!!”.

Ante esto, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con el diario El Tiempo y aseguró que no hay nada irregular en estos compromisos y que, si lo hubiera, hay un equipo que se enfoca en analizar y estudiar los comportamientos de los clubes en los distintos juegos.

“Sí. Tenemos dos sistemas de alertas tanto en la Liga como en el Torneo. Monitoreamos de manera permanente esos informes y cuando han dado alguna señal de algo malo, pues se han abierto investigaciones, incluso algunas están en curso y, por obvias razones, no puedo comentar. Los sistemas están presentes y vigentes”, explicó Jaramillo en dialogo con el periódico.

Y agregó: “Sobre estas fechas en particular no le puedo comentar nada. Hay informaciones del pasado que han sido de conocimiento público”.

Es decir, lo que hace entender el presidente de la Dimayor es que por lo pronto no se detectó ninguna clase de anomalía en dichos resultados y por eso todo sigue su curso con normalidad.

Lee También

Cabe destacar que a pesar de que los hechos sean muy disientes, al final es muy difícil que se le imponga una sanción a alguna institución. Por ejemplo, el último escándalo fue en el partido de la B entre Llaneros de Villavicencio y Unión Magdalena, en un juego clave por subir a la primera división del fútbol profesional colombiano, pero por más de que el comportamiento de los jugadores del equipo del Meta fueron muy cuestionados, al final el caso se archivó y no pasó nada.

(Ver también: Tabla de posiciones de Liga BetPlay con empate de Junior y Nacional; Águilas toma vuelo)

Por otro lado, cabe destacar que el continente entero está alerta por estas situaciones, recordando que en Bolivia se cancelaron los torneos profesionales, precisamente, porque se encontró amaño en varios de los partidos para que las casas de apuestas se vieran beneficiadas.