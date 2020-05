green

“Viví circunstancias muy difíciles. Los dueños dijeron que no me querían tener más y que demandara, que sin un juez no me pagaban”, detalló el exdefensor, en diálogo con Antena 2.

Manifestó que se sorprendió con la respuesta y consideró que en el equipo barranquillero “lo que quieren es personas para exprimirlas” sin importar la condición humana. “Les interesa plenamente tu capacidad deportiva y no más, eso lo aprendí porque estuve ahí”, añadió en la emisora.

El samario de 33 años le pidió al equipo ‘rojiblanco’ que lo reintegrara a la plantilla “para poder seguir el tratamiento especializado” y afirmó que su recuperación depende del equipo médico del club, ya que ellos “están capacitados para la recuperación física”, algo que por fuera “no es tan fácil de encontrar”.

El exjugador de Santa Fe y Tolima clamó por la ayuda de la escuadra atlanticense ante el mal momento que pasa después de llevar 3 años sin poder entrenar. “No se ve como un trabajo digno el ser futbolista profesional, no les importa lo que pase con nuestra familia”, apuntó en la frecuencia.

Félix Noguera jugó 42 partidos con el equipo barranquillero entre 2015 y 2017. Allí consiguió el título de la Copa Colombia contra el Independiente Santa Fe por un marcador global de 2-1.