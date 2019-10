Su mensaje fue respuesta al anuncio de la ATP, ente rector del tenis en el planeta, en el que se ratificó a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah como el dúo más destacado de 2019.

“Cabal y Farah han sido confirmados como el equipo que terminará el año en el puesto número 1 del ATP Tour”, publicó la ATP.

Los vallecaucanos ganaron de manera consecutiva los Grand Slam de Wimbledon y Estados Unidos; además, fueron la primera pareja en inscribir su nombre en el Torneo de Maestros que se celebrará en Londres, Inglaterra, durante la segunda semana de noviembre.

Acá, la felicitación de Federer:

Congrats guys, amazing season so far and it’s not even over!!!🥳 https://t.co/iyzE4xuIBV

— Roger Federer (@rogerfederer) October 9, 2019