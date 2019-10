El directivo afirmó en entrevista con Caracol Radio que no fue citado a ninguna reunión, como lo anunció el ministerio de Trabajo en una convocatoria pública hacia las partes, pues los deportistas piden que su pliego de peticiones laborales sea atendido por los dirigentes.

“No hay cierre al diálogo, lo que pasa es que no veo que la Federación firme contratos con jugadores en Colombia. La Federación no tiene que estar negociando contratos con un trabajadores que no son suyos ni con sindicatos con los que no tiene nada que ver, igualmente la Dimayor”, explicó.

Posteriormente, indicó que los patrones de los futbolistas son los equipos de primera y segunda división y que deben ser ellos que tienen que tratar el tema. “Los que deben asistir a la reunión son los 36 clubes”, indicó.

El ministerio hizo la citación para las 10:00 a.m. de este lunes 21 de octubre, pero ante la negativa de los dirigentes a asistir, la agremiación de futbolistas podría iniciar el paro que aprobó días atrás.

En audio, las palabras de González (desde el minuto 10:00):

Acá, el pliego de peticiones de los jugadores: