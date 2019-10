El viceministro de Trabajo, Carlos Baena, citó a representantes de la Dimayor y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) para que inicien conversaciones desde las 10:00 a.m. de este lunes.

Daniel Bocanegra, jugador de Atlético Nacional, aseguró este jueves al ser entrevistado por medios de comunicación locales que si el lunes no se avanza hacia un acuerdo, los futbolistas iniciarán el cese de actividades y no jugarán desde la fecha 19 de la Liga Águila. “El fin de semana se juega. El último día para sentarse es el lunes y llegar a algún acuerdo, y si no, la próxima fecha sí nos paramos“, declaro Bocanegra, citado por el diario El Tiempo.

La agremiación de futbolistas les presentó a los directivos del fútbol colombiano el pasado 11 de septiembre unos temas que ellos creían conveniente que fueran revisados entre las dos partes para cambiar la manera como se está desarrollando el balompié nacional y mejorar las condiciones laborales de los deportistas.

Las peticiones, que fueron firmadas por más de 1.100 futbolistas, incluyen temas como la duración de la liga masculina, así como lo relacionado con el torneo femenino, pues hasta marzo pasado no se sabía si se iba a disputar la edición de 2019.

Dos de las solicitudes de los futbolistas más polémicas son: que Acolfutpro reciba un porcentaje del dinero que les corresponde a los equipos por los derechos de televisión de los torneos del fútbol colombiano y que esa agremiación reciba el dinero recolectado en un partido de la Selección Colombia al año.

Sin embargo, luego de un mes de protestas en los estadios del país y un par de reuniones, los directivos no accedieron a comenzar una negociación con los futbolistas y por eso ellos ya tomaron la decisión de iniciar un cese de actividades.