El trino de celebración dice “¡Campeones de los Juegos Panamericanos! ¡Estamos orgullosos de ustedes! ¡Gracias!”:

¡CAMPEONESSSS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS! ¡Estamos orgullosos de ustedes. Gracias! ❤️⚽️💪🏼 pic.twitter.com/jYgagAemID — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 10, 2019

El género masculino genérico utilizado por los encargados de redes sociales de la cuenta de la Selección Colombia no gustó a muchos, que no se lo pasaron y criticaron que no se le diera el mérito directo a las jugadoras con el femenino “campeonas”.

CAMPEONAS… en femenino por favor!! 🙄🇨🇴 — Gisselle (@gisselleapa) August 10, 2019

Felicitación muy buena definición de penales , en el cual el q meta gana.

Hoy ganó Colombia pero ojalá sea un punta pie inicial para todo el fútbol feminino de Sudamérica..

Y es CAMPEONAS — Gabriel Cruz (@GabrielOCruz) August 10, 2019

¡Querrán decir CAMPEONAS! — SietePolas (@sietepolas) August 10, 2019

Algunos destacaron incluso el hecho de que en la foto que acompaña el trino hay un solo hombre y por ello usan el genérico:

En esa foto hay solo un hombre y las que dejaron el alma en la cancha son mujeres, así que corrijan, C A M P E O N A S o les queda grande? Las mujeres nos traen victorias y la @FCFSeleccionCol nos da vergüenza #GraciasCampeonas #CorazonDeGuerreras — SEBASTIAN PARRAGA (@Sebas_Parraga) August 10, 2019

Oigan a estos que campeones..,..respeten CAMPEONAS, ellas si tienen los ovarios bien puestos, aprendan de la berraquera de las mujeres.

FELICITACIONES! @PajaritoDeIvan @eldoctorpelaez — Fabian Echeverri O (@FabianEcheO) August 10, 2019