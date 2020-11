Según el periodista argentino Juan José Buscalia, la Conmebol contempla aplazar los partidos si los jugadores que actúan en Europa no se pueden desplazar a sus respectivas selecciones, pues en el ‘Viejo Continente’ hay rebrote de coronavirus y nuevas restricciones, como cuarentenas obligatorias para quienes viajen.

Las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria fueron programadas para el 12, 13 y 17 de noviembre, días que fueron confirmados por la propia Confederación Suramericana en un comunicado oficial.

Sin embargo, Buscalia señaló en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que será clave el papel del suizo Gianni Infantino, presidente de la Fifa, para que interceda y logre la autorización para que los futbolistas se puedan desplazar.

“Conmebol no acepta que no le cedan a los jugadores de Europa y su postura es que sin jugadores no hay Eliminatoria. Infantino tendrá que mediar para que dejen salir y volver a los jugadores sin necesidad de cuarentena”, apuntó el periodista.